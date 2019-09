De nouvelles modalités pour l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels

Sapeurs-pompiers

Publié le 11/09/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le décret du 9 septembre 2019 modifie le décret du 6 février 2017 fixant les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

Les épreuves de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels sont modifiées : la phase d’admissibilité comprend une épreuve écrite de résolution d’un cas pratique et la phase d’admission, une épreuve orale d’entretien avec le jury.

La phase d’admissibilité ne consiste plus en la transmission d’un dossier par le candidat, mais en la résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier portant sur une ou plusieurs problématiques d’organisation ou de gestion rencontré par un service départemental d’incendie et de secours. Cette nouvelle épreuve dure 4 heures.

Dans la phase d’admission, le questionnaire à réponses ouvertes et courtes est supprimé. Cette phase consiste donc en une épreuve d’entretien avec le jury.

Ce décret entre en vigueur le 12 septembre et est applicable aux concours et examens professionnels dont l’arrêté d’ouverture est publié après cette date.