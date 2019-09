Urgences : le plan d’Agnès Buzyn ne convainc pas

Accueil

Publié le 10/09/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Fotolia

Au lendemain de la présentation du "Pacte de refondation des urgences" auquel la ministre de la santé, Agnès Buzyn alloue 754 millions d'euros, les élus locaux et les agents publics réagissent. Ils s'expriment notamment sur la mesure phare du plan, le « service d’accès aux soins », qui servira de poste d’aiguillage 24h/24 par téléphone et internet, avec accent mis sur les ressources en médecine de ville. Mais faute de lits et effectifs supplémentaires, les personnels grévistes maintiennent leur mouvement.

