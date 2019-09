Rénovation énergétique : les collectivités sceptiques face au nouveau service d’accompagnement

Bâtiment

Publié le 10/09/2019 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, France

Le gouvernement a annoncé le 8 septembre dernier une enveloppe de 200 millions d'euros pour financer un « nouveau » service d'accompagnement à la rénovation énergétique (Sare). Pour les collectivités, qui sont censées assurer la mise en œuvre de ce service, l'heure est à la réserve, sinon au scepticisme.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pas toujours facile de s’y retrouver dans l’arsenal d’outils – et d’acronymes – dégainé par le gouvernement pour s’attaquer au fastidieux chantier de la rénovation énergétique des bâtiments ! En la matière, le dernier à bientôt voir le jour – au 1er janvier 2020 – s’appelle « Sare », pour « service d’accompagnement à la rénovation énergétique ». Il a vocation à renforcer et financer un réseau de quelques 900 espaces dédiés au conseil en matière de rénovation thermique, qui sont rassemblés depuis septembre 2018 sous la marque « Faire » (faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique). Avec ce nouveau programme, l’objectif du gouvernement est de donner enfin naissance à ...