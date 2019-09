« Contre les irritants de la loi NOTRe, il ne suffit pas de passer de la pommade »

Décentralisation

Publié le 10/09/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Le président de l’Association des petites villes de France, Christophe Bouillon hausse le ton à la veille de l’examen du projet de loi sur les maires et de la réforme de la taxe d’habitation. « On ne peut pas faire une croix sur les 26 millions d’habitants des petites villes qui assurent le backoffice des métropoles », met en garde le député PS de Seine-Maritime.

Quel est l’état d’esprit des maires des petites villes en cette rentrée ?

Lors de nos assises, les 19 et 20 septembre à Uzès (Gard), les élus ne parleront pas aux élus. Bien au contraire, des chercheurs et des chefs d’entreprise participeront à nos travaux. Vis-à-vis du gouvernement, nous ne sommes ni opposants, ni complaisants. Dans le cadre du Grand débat, nous avons été proposants. Nous avons eu droit à des déclarations d’amour. Nous attendons maintenant des preuves d’amour. Nous sommes particulièrement attachés à notre idée de fonds de solidarité territoriale. On ne peut pas faire une croix sur les 26 millions d’habitants des petites villes qui assurent le backoffice des métropoles. Ce sont eux qui font de la route pour aller travailler dans les grands centres urbains. C’est là ...

