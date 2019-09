Accueil

Actualité

Actualité France

France Égalité professionnelle : « appliquer au public ce qu’on impose au privé »

Egalité professionnelle femmes-hommes

Égalité professionnelle : « appliquer au public ce qu’on impose au privé »

Publié le 10/09/2019 • Par Louis Gohin • dans : France, Toute l'actu RH

3dman_eu - Pixabay - CC by 2.0

Vers la parité ? Un débat a fait le point sur les avancées dans la fonction publique, organisé par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) ce lundi au Sénat. Hautes fonctionnaires, directrices d’entreprises et autres experts constatent une meilleure représentation féminine dans l’exécutif local. Ils citent en même temps les insuffisances et leviers possibles : contrôles et sanctions, congé paternité, télétravail…

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Egalité professionnelle

Fonction publique