La badgeuse, un système à double tranchant

Ressources humaines

Publié le 18/09/2019 • Par Solange Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Couplée aux horaires variables et à la gestion des temps, la badgeuse facilite l’autonomie des agents et la conduite des organisations, au point de susciter l’adhésion d’élus syndicaux. Mais aux dépens du collectif…

« Avec la badgeuse, les agents peuvent faire varier leurs horaires pour concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, estime Pierre Chéret, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine (8 300 agents) chargé de la questure. Cette souplesse est vraiment intéressante pour les parents et pour tous ceux qui ont des déplacements longs dans l’agglomération bordelaise. »

A condition de respecter des plages fixes. A la région Nouvelle-Aquitaine, elles s’étendent de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h. La badgeuse, qui concerne les 2 500 agents des sites administratifs, facilite l’enregistrement de ces changements fréquents qui permettent d’adapter son heure d’arrivée et de départ en fonction des nécessités du service, de la charge de travail et des contraintes personnelles.