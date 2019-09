Alerte aux territoires responsables !

[Opinion] Responsabilité sociale

L'urgence, pour les responsables territoriaux, est d'agir au côté des élus afin de bâtir des politiques publiques coordonnées et ancrées sur le concept de responsabilité sociale.

Chiffres-clés Symposium « Organisations et territoires responsables face aux enjeux sociaux et environnementaux »

Quand : jeudi 17 octobre 2019

Où : siège d’AG2R La Mondiale, Paris

Contact et inscriptions : emmanuel.aman-morin@uvsq.fr

Urgence ! Le cri d’alarme écologique sur la planète pousse à une mise à l’agenda de plans d’actions correctives tous azimuts. Au premier chef sur nos territoires, maillon essentiel d’intervention de nos politiques publiques. C’est là que vivent nos populations, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chercheurs, nos entreprises, quand bien même elles seraient propriété de grands groupes à l’échelle mondiale. Et qu’interviennent nos institutions d’Etat, hospitalières ou territoriales. Notre urgence, en tant que responsables territoriaux, n’est-elle pas au côté de nos élus de bâtir des politiques publiques coordonnées et ancrées sur le concept de responsabilité sociale ?

Le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) n’est pas réservé qu’aux entreprises privées désireuses d’afficher pour leurs investisseurs et les agences de notation des performances extra-financières, ou au secteur de l’économie sociale et solidaire, dont c’est la marque de fabrique. La collectivité publique est concernée, même si certains considèrent que la RSE ou plutôt la RSO, responsabilité sociale des organisations (le terme est moins connoté « monde de l’entreprise ») est considérée comme tellement consubstantielle à l’esprit de « service public » que c’est à tout le moins un pléonasme, au pire une offense !

Construire les territoires de demain

C’est pourquoi l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Inet (ADT-Inet) et le Laboratoire de recherche en management Larequoi de l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) et AG2R La Mondiale se sont saisis de ce sujet.

Il est temps que monde privé et monde public collaborent pour rêver et construire les territoires de demain, protéger les générations futures des excès d’un modèle économique condamné par son manque de sobriété et mettre en œuvre des politiques publiques qui prennent en compte le « parcours usager ».

Urgences sociales

Prendre à bras-le-corps les urgences sociales, environnementales et économiques est une nécessité. Il n’est plus question d’agir en silo, mais de rassembler élus, cadres et dirigeants de collectivités territoriales, d’entreprises ou d’autres formes d’organisations, et chercheurs en management et sciences humaines et sociales. Nous ne devons pas en rester à des échanges hors sol sur la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Mais bien plutôt rappeler les enjeux et la nécessaire mobilisation des acteurs élus et praticiens, et explorer les expériences concrètes de projets et d’activités responsables au plan territorial, en lien avec les multiples parties prenantes concernées. Dans un contexte mouvant, marqué par la raréfaction de la ressource et les transitions multiples (démographique, numérique, territoriale, économique, financière, démocratique, organisationnelle…), toutes les synergies public – privé – non-marchand sont à explorer et à valoriser. Notre modèle socioéconomique est à réinventer. Le sens est à redonner aux collaborateurs et aux citoyens soucieux d’apporter une valeur ajoutée dans la gestion du bien commun. Et les territoires sont bien le réceptacle de ces envies et le terreau de ces projets.

A nous élus, praticiens, entrepreneurs, acteurs de la vie civile de les préserver et les embellir.