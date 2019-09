Le lourd chantier du contrôle interne (2/4)

Gestion

Publié le 10/09/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Plusieurs contrôles des Chambres régionales des comptes (CRC) ainsi que le bilan intermédiaire de l'expérimentation de la certification des comptes de la Cour des Comptes, sont sans appel : les collectivités territoriales accusent un réel retard en matière de contrôle interne comptable et financier. Or formaliser cette démarche, déjà mise en place à l'État, à la Sécurité sociale ou dans les hôpitaux, se révèle un chantier fastidieux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Les diagnostics globaux d’entrée font apparaître l’absence d’un tel dispositif dans la moitié des collectivités expérimentatrices, principalement les plus petites d’entre elles ainsi que certains départements, et un faible niveau de maîtrise des risques, notamment comptables et financiers, dans les autres», tranche le rapport de la Cour des Comptes publié le 19 juin. Les collectivités territoriales ne partent cependant pas de rien.

Peu de procédures sont formalisées

« J’observe qu’elles font souvent du contrôle interne financier et comptable sans le savoir. Elles s’appuient déjà sur un ensemble de dispositifs de contrôle. Ce qui fait souvent défaut est l’aspect documentation, optimisation et organisation. Chacun fait des contrôles en fonction de ce qu’il ...