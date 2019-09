Gaz hilarant : les maires multiplient les arrêtés municipaux

Prévention

Publié le 10/09/2019

Depuis quelques mois, une nouvelle drogue fait fureur chez les jeunes : le gaz hilarant, qui est en fait du protoxyde d’azote. Pour endiguer la consommation de cette drogue à disposition sur internet ou dans le commerce, des villes ont décidé de prendre des arrêtés municipaux pour en interdire la vente aux mineurs.

C’est la drogue à la mode. Le gaz hilarant, qui est en fait du protoxyde d’azote, séduit les jeunes en mal de sensations. Et pour cause : cette drogue est légale, en vente libre, et à bas prix (30 € les 50 cartouches en moyenne). On la trouve dans les petites cartouches pour siphon à chantilly commercialisées sur Internet et dans des milliers de commerces en France. Inhalé dans un ballon de baudruche, ce gaz aux effets euphorisants provoque un fou rire irrépressible de quelques minutes.

Face à la hausse de la consommation, des maires, inquiets de voir de plus en plus de cartouches joncher les sols de leurs rues, ont décidé de réagir. Ces derniers mois, plusieurs d’entre eux ont pris des arrêtés municipaux d’interdiction de vente aux mineurs. Dominique Baert, maire de Wattrelos (Nord), a été le premier à signer un arrêté le 29 mai, devenu effectif à la fin du mois de juillet. « Au printemps, une directrice d’une école élémentaire de ma commune est venue me raconter que des anciens élèves de 12-13 ans à peine consommaient du protoxyde d’azote sur le parking de l’établissement et en proposaient aux enfants de l’école », se souvient l’édile.