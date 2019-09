Comment booster l’attractivité de salles de spectacle

Culture

Publié le 13/09/2019 • Par Solange Fréminville • dans : Actualité Culture, France, Innovations et Territoires

La mutualisation des moyens des salles de spectacle de Castelnau-le-Lez et Le Crès (Hérault) a permis aux communes d’enclencher une dynamique positive.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 220 000 € constituent le budget de Kiasma ;

150 000 € pour celui de l'Agora.

Voisines et membres de la métropole de ­Montpellier (31 communes, 465 100 hab.), deux communes ont investi au même moment dans la création de lieux culturels : Le Crès a inauguré en janvier 2017 l’Agora, doté de 250 places, et ­Castelnau-le-Lez, six mois après, le Kiasma, un auditorium de 336 places, auquel s’ajoute un espace polyvalent.

Attractivité et partage des coûts

Dès 2016, les deux villes ont décidé de mutualiser ces salles de spectacle. Les arguments ne manquaient pas : « La proximité géographique, la complémentarité des deux salles, la volonté de leur assurer une plus grande attractivité et de partager les coûts », liste Marie-Lise Sarrazin­, directrice générale des services de ­Castelnau-le-Lez.

Le projet initial s’inscrivait dans une ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette