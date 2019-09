Un an de la stratégie pauvreté : pour les associations, la situation s’est dégradée

Lutte contre la pauvreté

Emmanuel Macron a présenté la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté le 13 septembre 2018. A quelques jours du premier anniversaire, le collectif Alerte fait le point sur la situation des personnes les plus pauvres depuis le quinquennat. Et leur constat n'est pas flatteur pour le gouvernement.

C’est un bilan en demi-teinte que les associations du collectif Alerte (37 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion) ont fait le 9 septembre, alors que le gouvernement va célébrer, les 12 et 13 septembre, les 1 an du lancement de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Pour les premières, si les objectifs du plan sont bons et si certains dossiers ont avancé positivement, au regard de l’intégralité de la politique du gouvernement, la situation des personnes les plus pauvres s’est dégradée depuis 2017.

Des objectifs salués…

« Il y a un an, nous avions salué la philosophie de la Stratégie », rappelle Christophe Devys, président du collectif Alerte. Les associations qui viennent ...