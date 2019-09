Prévention des inondations : s’appuyer sur les expériences passées

Risques naturels

Adopter et structurer une démarche d’amélioration continue des politiques publiques : c'est l'objectif du guide méthodologique intitulé « Après inondation » et publié fin août par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Boite à outils, il présente l'organisation de cette démarche, sa gouvernance et donne toutes les étapes nécessaires à sa réalisation … Décryptage.

Risques naturels et technologiques