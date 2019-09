Motivation décuplée, mais organisation chamboulée

Innovation

Publié le 16/09/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Les démarches d’innovation publique se révèlent très enrichissantes pour les agents, qui voient parfois s’ouvrir de nouveaux horizons, mais bousculent l’organisation pyramidale des administrations.

Après trois premiers mois passés à cerner la problématique des demandeurs d’emploi qui ne trouvent pas de poste à l’issue d’une formation, à tester plusieurs maquettes de plateforme de mise en relation, Edwina Morize est restée détachée à 100 %, un trimestre supplémentaire, sur le projet « trait d’union » mené par la région Grand Est. « Il va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, et je sais qu’il me sera désormais compliqué d’occuper un poste classique », témoigne-t-elle. Elle n’est pas la seule à voir s’ouvrir de nouvelles perspectives. Parmi les deux premiers lauréats de « start-up de ville » à Paris, un animateur périscolaire a décidé de se former à l’informatique et le directeur d’une maison des associations a quitté la collectivité pour mener un projet personnel.

Prendre part à une démarche innovante revient à goûter à une autonomie – organisation et prise de décision – très stimulante. « Dans notre laboratoire, les agents travaillent selon des méthodologies différentes, sortent du cadre, adoptent de nouvelles postures, manipulent des outils avec une dimension corporelle dans laquelle ils bougent et développent une tout autre relation à l’espace », constate Mona Izabelle, déléguée générale à la transformation au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

La méthodologie remet aussi au cœur de l’action le « pourquoi » un choix est arrêté plutôt qu’un autre, ce qui redonne du sens au travail. Chargée de mission investie dans le projet « Pau partage », Sylvia Gonzales ne dit pas autre chose : « Cette envie d’aller au cœur du besoin de l’usager, tous les agents publics la portent en eux. Là, nous avons pu la mettre en application puisque nous étions délivrés des process habituels. C’était comme gérer notre petite entreprise. » L’innovation publique fait également fi des positions hiérarchiques puisque l’agent de terrain porte une expertise tout aussi pertinente que celle du manager. « De façon naturelle, les agents impliqués dans ces démarches prennent beaucoup d’importance dans leur équipe, leur organisation, car ils acquièrent des compétences et ont cette capacité à insuffler ces nouvelles méthodologies dans la collectivité », commente Inès Hijazi, à beta.gouv.fr.

Atteinte au pré carré

Cette nouvelle donne n’est pas sans bousculer les collectivités. « Les porteurs de projet sont amenés à évoluer professionnellement, ce qui peut constituer un frein pour les services, qui souhaitent garder leurs bons éléments », observe, à la ville de Paris, la responsable du pôle d’innovation, Sabine Romon. Par ailleurs, certaines directions vivent ces projets en marge des organigrammes comme une atteinte à leur pré carré, et l’autonomie laissée aux agents suscite des jalousies.

« Ce mode de fonctionnement intrapreneurial – d’entrepreunariat en interne – ne peut pas respecter les organisations pyramidales. Dans un cadre classique, le projet se ferait peut-être, mais ne serait pas aussi rapide, ni adapté aux attentes des usagers et ne serait pas autant responsabilisant pour les agents », assure Cornelia Baccega-Findeisein, DGA à la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées. Pour lever les incompréhensions, la CA organise, par exemple, tous les mois un petit-déjeuner des innovateurs, où les « intrapreneurs » présentent les points d’étape de leur projet.

Un autre levier passe par la sensibilisation des managers. C’est l’option du département d’Ille-et-Vilaine, qui a placé l’innovation au cœur de sa ligne managériale, et de la région Grand Est, qui a prévu d’inscrire des modules sur la conduite de l’innovation et la façon de libérer le potentiel de créativité des agents au programme de son école de managers (qui doit ouvrir en début d’année prochaine).

« Les managers sont les acteurs clés du changement, l’innovation ne se diffusera pas dans la collectivité si l’encadrement intermédiaire n’est pas lui-même convaincu de la pertinence de la démarche et si les agents ne se sentent pas autorisés par leur hiérarchie », indique Clément Cambon, délégué à l’innovation et à la modernisation de l’action publique au conseil régional de Grand Est.

« J’ai apprécié de maîtriser l’intégralité du dossier » –Lucia Messanvi, chargée de mission « modernisation de l’aide à domicile » à la ville de Paris (2,1 millions d’hab.) « Mon projet a été retenu alors que je venais d’arriver comme attachée territoriale. Avant de passer les concours, j’avais hésité à me lancer dans l’entrepreunariat. J’ai donc accueilli le programme start-up de ville comme une opportunité. J’ai proposé un service de comparateur des différents acteurs de l’aide à domicile, faisant le constat dans mon travail que nous manquions d’une connaissance fine à leur sujet puisque la compétence a été transmise récemment, en 2016.

J’ai apprécié de maîtriser l’intégralité de ce dossier et de dédier un mois à ce seul sujet, en toute autonomie avec un développeur, en profitant de l’accompagnement de l’incubateur Le Numa. Je craignais que le retour à mon poste soit très difficile, mais en fait cela n’a pas été le cas, car ma direction a pris en compte mon aspiration à travailler sur des projets innovants en faisant évoluer mes missions. Sans bénéficier du même degré d’autonomie, j’aurai toujours le plaisir d’étudier un sujet de A à Z et d’avancer des solutions. »

« Je me suis appuyé sur ma connaissance du terrain » – Guillaume Chérel, chef du service « numérique social, citoyenneté et proximité » à la métropole de Bordeaux (28 communes, 783 100 hab.) « Longtemps directeur des systèmes d’information dans le privé, j’ai choisi, il y a une dizaine d’années, de rejoindre le secteur social. Le projet de plateforme sur lequel je travaille – mettre en lien des femmes sans abri avec des citoyens qui acceptent de les héberger chez eux, ce qui permet de proposer un accompagnement social plus ciblé – se situe donc à la conjonction de mes deux expertises. Alors que 20 % de mon temps de travail étaient consacrés à ce projet, je l’ai en réalité principalement mené sur mon temps personnel, compte tenu des enjeux lourds de ma direction à la même période.

J’ai toujours été investi dans le monde associatif, je me suis donc appuyé sur ma connaissance des problématiques de terrain. Ce projet m’a permis de donner un sens à cet engagement bénévole, de le mener plus intelligemment en utilisant ma double compétence professionnelle et dans une logique de construction, en allant plus loin puisqu’il s’agit de créer un nouveau service. »