Innovation publique : Les agents au centre du jeu

Les méthodes d'innovation essaiment dans le secteur public depuis maintenant plusieurs années, que ce soit au niveau de l'Etat au sein de la Dinsic, ou dans les collectivités. Les agents sont au coeur des dispositifs mis en place.

Pour imaginer de nouvelles politiques publiques, adapter les services proposés aux attentes des usagers ou moderniser le fonctionnement de l’administration, les collectivités territoriales se montrent très friandes d’innovation publique. Plusieurs démarches ont émergé ces dernières années. Régions, départements, intercommunalités ou grandes villes se dotent de laboratoires d’innovation, où les agents prototypent des solutions avec les usagers ou apprennent à réfléchir hors du cadre.

Acteur emblématique, l’association La 27e Région soutient depuis onze ans des programmes de recherche-action pour tester de nouvelles méthodologies avec les collectivités et les services de l’Etat. Son programme phare « la transfo » mobilise des compétences pluridisciplinaires autour du design de service public afin de diffuser par cercles concentriques une culture de l’innovation au sein des administrations qu’elle accompagne.

Si ce type de dispositifs mise sur un temps long pour acculturer progressivement les agents, l’Etat fait de son côté le pari d’appliquer au public le modèle des start-up, en espérant des résultats plus immédiats. Et entend donner l’impulsion avec le dispositif « start-up de territoires », lancé en 2018, sur le modèle des « start-up d’Etat » par la Dinsic (1).

Huit territoires ont d’ores et déjà intégré le dispositif, l’objectif étant que les expérimentations qui ont fait la preuve de leur pertinence soient dupliquées ailleurs. Après un appel à projets, des équipes d’agents sont détachées à 20 % de leur temps sur un projet interne et accompagnées par celles de beta.gouv.fr – le réseau des incubateurs des start-up d’Etat de la Dinsic. Dernier-né des programmes d’Etat : « défis cartes blanches », lancé par la DITP, le SGPI (2) et la Caisse des dépôts. En mars, 24 lauréats de toutes les fonctions publiques (les trois versants travaillant parfois sur un projet commun) ont été annoncés. Les agents ont disposé de trois mois pour concevoir, après analyse des attentes des usagers, des solutions. Trois à cinq d’entre elles vont désormais être expérimentées, avant d’être généralisées si elles s’avèrent concluantes.

Point commun de ce foisonnement d’initiatives : placer les agents au cœur du processus. « Il n’y a pas de transformation publique, d’amélioration durable des collectivités sans une forte implication des services. Il s’agit de s’appuyer sur les potentiels innovateurs et les ressources humaines des agents, souvent insuffisamment mis en valeur », note Inès Hijazi, chargée du programme de pré-incubation de beta.gouv.fr.