« Le free-floating reste un marché de niche »

Nicolas Louvet, directeur du bureau de recherche 6t, a publié différentes études sur le free floating. Il analyse le phénomène.

Cet article fait suite à « Le free-floating cherche sa place ».

Vous avez publié différentes études sur le free-floating. Est-ce une mode ou a-t-il réellement un avenir ?

Le free-floating marche plutôt dans des zones à forte densité, dans de petits périmètres. Dans des zones plus larges, il faudrait 100 fois plus de véhicules. On retrouve donc ce service dans les hyper centres-villes car, sur le principe, il faut pouvoir s’en passer. L’offre ne vaut que si c’en est une parmi d’autres. Cela reste un marché de niche, pour des petits déplacements. Si, en moyenne, un Francilien effectue trois à quatre déplacements par jour, il a recours au free-floating trois à quatre fois… par mois ! Il y a donc beaucoup d’offres pour un petit marché.

Est-ce rentable ?

Connaissez-vous un marché de ...