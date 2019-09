Dix conseils pour lutter contre la précarité énergétique

L’Observatoire national de la précarité énergétique publie un guide pratique "Comment mettre en œuvre des projets de lutte contre la précarité énergétique : bonnes pratiques et étapes clés". Ce document est bâti à partir des retours terrain, des enseignements tirés de douze dispositifs français exemplaires en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le fruit de retours d’expériences s’adressant à tous les acteurs souhaitant porter ou développer un projet de prévention de la précarité énergétique sur leurs territoires en lien avec les élus, agents des services techniques, opérateurs bailleurs sociaux, associations.

Par Jean-Charles Chevassus

1. Réaliser un état des lieux de l’existant

Cet état des lieux est une étape indispensable au bon positionnement du projet. Il consiste à identifier les ressources et informations disponibles sur le territoire, cartographier l’écosystème local et les acteurs mobilisables et déterminer les besoins prioritaires du territoire en matière de précarité énergétique.

2. Identifier les ressources et informations disponibles

En amont du lancement de tout projet, identifier les ressources et informations disponibles sur un territoire en matière de précarité énergétique présente deux avantages majeurs. Cela permet de mieux comprendre ...