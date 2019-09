Ponctualité des TER : où en est la SNCF ?

Si la ponctualité des TER affiche une réelle amélioration, il existe encore de nombreuses disparités selon les régions. C'est ainsi que la Bretagne présente un bilan remarquable, bien meilleur que l'Occitanie ou la région PACA.

Les derniers chiffres publiés sur le site de la SNCF confirment une tendance observée depuis près d’un an : en moyenne, les TER sont de plus en plus ponctuels (voir carte ci-dessous région par région). Après avoir connu un début d’année 2018 compliqué, la hausse est constante quelles que soient les régions. Avec, toutefois, des disparités selon les territoires.

C’est ainsi que l’Occitanie, avec « seulement » 88,2% de taux de ponctualité, est loin derrière la Bretagne, championne de France du TER (plus de 95% de ses trains régionaux sont à l’heure). Si, avant 2018, la SNCF avançait les intempéries et les actes de malveillance pour expliquer ces résultats en Midi-Pyrénées, aucune explication n’est aujourd’hui avancée pour toute l’Occitanie.

En Provence-Alpes-Cote d’Azur, la ponctualité a surtout souffert en 2018, en raison notamment de retards de travaux et d’intempéries. En revanche, l’entreprise ferroviaire se réjouit d’une réelle amélioration depuis quelques mois.

Enfin, en Ile-de-France, le taux (90%) est trompeur. Le service local, très irrégulier, souffre de résultats en dents de scie selon les mois. Mais, là aussi, après un début d’année 2018 très difficile, la tendance est à l’amélioration.

Pour bien comprendre ces chiffres, il faut savoir que la SNCF considère un train en retard quand il arrive 5 minutes après son heure prévue. La carte présente des résultats couvrant la période janvier 2018 (et l’entrée en vigueur des nouvelles régions) à juillet 2019.