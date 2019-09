L’article 55 de la loi SRU, un texte qui ne passe toujours pas

Logement social

Publié le 06/09/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu juridique, France

Près de vingt ans après son adoption, l'article 55 de la loi SRU et son pourcentage obligatoire de logements sociaux n'en finit pas d'être contesté. Dernier épisode en date, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui revient sur les objectifs assignés à la ville de Neuilly-sur-Seine.

La loi Elan n’y a pas échappé : comme toutes les dernières lois sur le logement, elle a donné lieu à des débats sur l’article 55 de la loi SRU et l’obligation qu’il fixe aux communes de 3500 habitants et plus (1500 habitants en Ile-de–France) d’atteindre un objectif de 20 à 25% de logement sociaux sur leur territoire.

Une décision récente, concernant une commune qui symbolise la résistance à ce dispositif, Neuilly-sur-Seine, vient rouvrir les polémiques. Dans un arrêt du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du ministère de l’Egalité des territoires et du logement du 15 octobre 2013 par laquelle celui-ci maintenait l’objectif ...