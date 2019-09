Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 31 août au 6 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Plein soleil – Elisabeth Borne a annoncé le lancement de nouveaux appels d’offres pour les projets photovoltaïques en 2020. Selon Les Echos, ils concernent surtout les centrales au sol puisque deux périodes d’appels (un pour des projets représentant une production de 850 MW et un autre pour 1GW) ont été lancés. Comme le rappelle l’article, cette annonce doit accélérer le développement de la filière en France puisque, aujourd’hui, la capacité de production solaire se limite à 9,1 GW alors que l’objectif est de la porter à plus de 35 GW d’ici 2028 [lire aussi notre article].

Gravats – Dans le cadre du projet de loi sur l’économie circulaire, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, propose la reprise gratuite des déchets du bâtiment [lire aussi notre article]. Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre les dépôts sauvages. Les déchèteries pourront reprendre gratuitement ces déchets s’ils ont déjà été préalablement triés. Afin de rendre cette mesure plus efficace, Brune Poirson propose également d’augmenter le nombre de déchèteries ouvertes aux entreprises du bâtiment. L’Ademe débutera prochainement une étude de préfiguration d’une filière pollueur-payeur, qui financera la reprise gratuite des déchets du bâtiment par une contribution financière prélévée sur la vente des matériaux. Le projet de loi doit passer devant le Sénat à partir du 18 septembre.

Fumées de port – Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier a officialisé le dispositif « Escales zéro fumée » dont le but est de lutter contre la pollution de l’air causée par les ferries et les paquebots dans les ports de Marseille, Toulon et Nice. Ce plan, détaillé par 20 Minutes, représente un investissement de 30 millions d’euros et doit permettre de financer des infrastructures nécessaires au branchement électrique des bateaux à quai. L’objectif est de les pousser à éteindre leur moteur. « Un navire de croisière consomme à quai l’équivalent en électricité de la ville de Toulon », a ainsi résumé Renaud Muselier.

Transports gratuits – Depuis la rentrée scolaire, écoliers, collégiens et lycéens parisiens bénéficient de la gratuité – totale ou partielle – des transports en commun. Détaillée par BFMTV, la mesure prévoit notamment que les enfants de maternelle et primaire profitent de la gratuité de l’abonnement Imagine R. Quant au Vélib’, il est également gratuit pour les jeunes Parisiens de 14 à 18 ans. Cette mesure ne concerne toutefois pas les enfants résidant hors de Paris même s’ils sont scolarisés dans la capitale.

Notre-Dame numérique – Selon un article des Echos, les travaux de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame vont bénéficier du BIM (building information modeling) [lire aussi notre article]. Les entreprises de restauration impliquées dans le chantier vont ainsi mettre en commun leurs connaissances de l’édifice pour réaliser une maquette numérique. Une première version devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

Habitat indigne – Un article de Batiactu présente les difficultés rencontrées par certaines familles victimes de l’habitat indigne. Alors qu’un incendie a partiellement détruit un immeuble en août dernier, toutes n’ont pas pu être relogées ailleurs puisque la mesure ne concernait que celles dont le logement a été entièrement détruit. Des habitants ont ainsi été obligés de regagner leur domicile en dépit des « risques de troubles respiratoires » et «d’effondrement ». où ?

Et aussi…

La ville de Châteauroux va accueillir, en début de semaine prochaine, les deuxièmes rencontres internationales du transport gratuit [La Nouvelle république] ;

Selon un reportage, la dechèterie mobile de Rennes métropole a collecté 71 tonnes de déchets en 6 mois [Ouest France].