Bataille politique autour des zones de non traitement aux pesticides

Publié le 06/09/2019 • Par Stéphanie Stoll • dans : A la une, actus experts technique, France

Selon un document de travail que La Gazette s’est procuré, la nouvelle réglementation mise sur la concertation locale, menée par les préfets et les utilisateurs de pesticides, pour convenir des mesures de protection des riverains exposés aux épandages de pesticides. Les distances de sécurité préconisées sont de 5 ou 10 mètres alors que les maires ayant pris des arrêtés municipaux ont retenu 50 à 1000 mètres, voire la totalité du territoire communal.

L’affaire des arrêtés municipaux anti-pesticides interpelle l’Etat à son plus haut niveau. Le chef de l’Etat lui-même a ainsi déclaré à Konbini soutenir le maire de Langouët dans « ses intentions » et « ses motivations ». Pour Emmanuel Macron, la solution est de changer la loi car les épandages de pesticides ont « des conséquences sur la santé publique ».

« On va aller dans le sens de ce que souhaite le maire de Langouët, avec des zones minimales entre les épandages et les habitations », confirmait Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, sur France Inter le 27 août. En effet, l’article 83 de la loi Egalim prévoit une nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2020, une échéance qui répond aussi à la récente décision du Conseil d’Etat annulant ...