Services publics : comment garantir un maintien de l’équilibre territorial ?

Ruralité

Publié le 06/09/2019 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : La direction générale des finances publiques (DGFiP) s’emploie à adapter au mieux son réseau territorial aux évolutions démographiques, aux nouveaux modes de relations avec les services publics introduits par les nouvelles technologies et surtout, aux attentes des usagers.

Des services isolés dont l’activité est réduite ne sont plus en mesure d’exercer leurs missions correctement. Des équipes plus étoffées, regroupées dans des structures moins nombreuses, permettent d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, en tirant parti des nouvelles modalités d’échange à distance et d’améliorer les conditions de travail des agents.

Au-delà, le Gouvernement est particulièrement mobilisé pour assurer une présence des services publics au plus près des citoyens. C’est tout le sens de l’action qu’il conduit dans le cadre des maisons de service au public qui regroupent plusieurs services aux usagers (CAF, MSA, Pôle Emploi, Finances publiques…). Au nombre de 1340 et avec 85% de MSAP situées dans les communes de moins de 5 000 habitants, ces établissements constituent un véritable outil de renforcement de l’accès au service public dans les territoires ruraux.

C’est la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé le 25 avril dernier vouloir renforcer et étendre ce dispositif dans le cadre du déploiement de Maisons France Service. Dès cette année, le Gouvernement s’est pleinement mobilisé en vue de créer 300 de ces structures en 2019. Ainsi, les maisons France Service, mais également les engagements pris pour ne fermer, d’ici la fin du quiquennat, aucun hôpital de proximité ni aucune école sans l’accord des maires démontrent la pleine mobilisation du Gouvernement en faveur de l’accès aux services publics dans tous les territoires, et dans les territoires ruraux en particulier.