Sécurité civile

Les sapeurs-pompiers expérimentent l’utilisation des caméras-piétons

Publié le 05/09/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

@Place_Beauvau

Une dizaine de services d’incendie et de secours s’apprêtent à expérimenter le port des caméras-piétons dans un contexte où les violences envers les sapeurs-pompiers sont de plus en plus exacerbées. Si les agents se félicitent de la mise en place de ce dispositif, ils estiment qu’il en faudra davantage pour assurer totalement leur sécurité.

Vidéosurveillance