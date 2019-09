La liste des 80 territoires labellisés « cités éducatives » dévoilée

Politique de la ville

Publié le 05/09/2019 • Par Michèle Foin • dans : France

Le 5 septembre, le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Vlle ont présenté la liste très attendue des 80 territoires ayant obtenu le label "cités éducatives". 100 millions d'euros leur seront consacrés sur les trois prochaines années.

Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, s’est vu confier, en novembre 2017, l’élaboration d’un « plan de bataille » pour la politique de la ville. Il fait alors des cités éducatives un chapitre de son rapport « Vivre ensemble, vivre en grand », rendu au président de la République en avril 2018. Ce sera le seul qu’Emmanuel Macron reprendra parmi les mesures pour la banlieue.

Le 5 septembre, Julien Denormandie et Jean-Michel Blanquer ont enfin dévoilé la liste des 80 communes labellisées « cités éducatives ».

L’ambition des cités éducatives est de fédérer tous les acteurs des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin d’en faire des lieux de réussite républicaine. Il s’agit de « créer un écosystème favorable autour du collège afin d’offrir aux élèves une éducation de qualité pendant le temps scolaire et périscolaire », stipule le gouvernement. En mai 2019, 80 territoires cibles avaient été sélectionnés. Les collectivités devaient remettre leur copie fin juin. A la clé, 100 millions d’euros seront dégagés par l’Etat pour soutenir les villes labellisées durant trois ans.

Culture, science, sport

C’est à Grigny (29 000 hab.), dans l’Essonne, que cette idée a germé en 2017, au cœur des quartiers prioritaires de la Grande Borne et de Grigny 2. « Ici, 25 % d’une classe d’âge obtient le bac, contre 80 % au niveau national. La réponse apportée devait être plurielle. Tous les acteurs du territoire, Education nationale, éducation populaire, structure d’accueil de la petite enfance, CAF, familles… ont construit une méthode collective qui doit tenir sur la durée », illustre Sébastien Nolesini, DGA, chargé de l’éducation et de la citoyenneté.

En 2016, le rapport de Michel Auboin, inspecteur général, préconise de faire de l’éducation un enjeu majeur de l’évolution du territoire. De là naît le « grand projet éducatif », signé en mars 2017, qui préfigurera la cité éducative. De fait, la somme des actions mises en œuvre depuis deux ans est impressionnante : ouverture de onze classes de très petite section en maternelle, dédoublement de toutes les classes de CP et de CE1, mise en place d’un suivi personnalisé des collégiens admis au lycée, en passant par la création d’une académie des sports permettant à 530 enfants de 6 à 14 ans de pratiquer douze disciplines, gratuitement, une à deux fois par semaine, sans oublier l’apprentissage de la musique, en lien avec le conservatoire, et le repérage des décrocheurs pour les coacher vers l’emploi. « La labellisation devrait permettre de mieux structurer ce grand projet grâce à un pilotage dédié et à une évaluation de l’efficacité du programme », insiste Sébastien Nolesini.

Mantes-la-Jolie a également postulé pour ce label. « Cela n’efface pas l’existant, mais permet de travailler en plus grande transversalité », soutient Anny Ozanne, DGA, chargée de la vie scolaire, qui se réjouit qu’un principal de collège en soit le référent. Pour elle, le projet éducatif de territoire est l’un des éléments les plus importants du dispositif. Renouvelé en 2018, dans le cadre du Plan mercredi, « il est plus performant, moins administratif et pousse davantage vers la culture, la science ou le sport », insiste la DGA. Surtout, elle espère que les familles réalisent que ces actions « sont mises en place afin de développer l’intérêt des enfants, leur sens critique, et pas seulement pour les distraire ». Une condition sine qua non pour qu’ils puissent pleinement en profiter.