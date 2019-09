Accueillir les personnes handicapées, ça s’apprend

« Il faut raisonner en termes de besoins »

Mathilde Jolivet-Martin, consultante et formatrice pour le CNFPT

« Rappelons que 80 % des handicaps sont invisibles. Les agents associent toujours handicap et fauteuil roulant, or les personnes en situation de handicap sensoriel, mental ou psychique sont beaucoup plus nombreuses. Jeux de rôle, mises en situation, témoignages vidéo permettent aux participants aux stages que j’anime sur l’accueil du public handicapé de prendre conscience d’un certain nombre de principes clés, le premier étant qu’ils doivent raisonner en termes de besoins, non de handicap, et respecter l’autonomie de chaque personne. L’aide se propose, elle ne s’impose pas – éviter, par exemple, de prendre d’autorité une personne aveugle par le bras ! Les stages insistent aussi sur l’empathie, en particulier dans le cas du handicap psychique, qui suscite beaucoup de craintes. Cela peut aider à déjouer les réactions agressives et dénouer des situations difficiles. Les agents sont amenés à interroger leurs pratiques professionnelles, y compris celles tout public… »