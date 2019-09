L’indemnité de départ volontaire n’a pas convaincu

Ressources humaines

Publié le 09/09/2019 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Toute l'actu RH

Après quatre années d’expérimentation du dispositif d’aide à la démission, la ville de Grenoble y a mis un terme, notamment pour des raisons financières. 24 agents démissionnaires en ont bénéficié.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

A Grenoble, 24 agents ont bénéficié de l’indemnité de départ volontaire (IDV) pour mener leur projet professionnel. La ville a ouvert cette possibilité en janvier 2015 pour l’arrêter en mai 2019. « Nous n’avons pas trop communiqué, car il s’agissait d’une expérimentation », reconnaît Pascale Fréry, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines et du numérique.

L’ensemble des services ont toutefois bien été informés du dispositif, puisque les 24 agents démissionnaires (21 titulaires et 3 contractuels) exerçaient dans des services très variés : propreté urbaine, médecine professionnelle, direction de l’éducation et de la jeunesse, communication, protocole, espaces verts, restauration, nettoyage des locaux, conservatoire, bibliothèque, etc. Parmi eux, 17 relevaient de la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne