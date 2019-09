Transports

Mobilités : la LOM sur de bons rails

Publié le 04/09/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Richard Ying et Tangui Morlier via Wikimedia commons 3.0

L'examen du projet de loi d'orientation sur les mobilités par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale s'est terminé le 4 septembre. Au regard des modifications apportées et de l'attitude affichée par les députés de la majorité, on peut penser que le contenu de ce texte ne devrait plus connaître d'évolutions majeures. Explications.

