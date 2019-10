Le contrat de baie se plaît en Méditerranée

Avec deux contrats de baie en cours, Toulon Provence Méditerranée a développé une réelle expérience de cet outil de gestion intégrée des zones côtières. Un dispositif de gouvernance locale du littoral encore rarement utilisé, mais qui porte ses fruits.

Institué par circulaire en 1991, le contrat de baie est une déclinaison des contrats de milieu. Il en existe assez peu en France, et mis à part Brest et Morlaix (Finistère), ils se concentrent pour l’essentiel en Méditerranée, avec Nice (Alpes-Maritimes), Marseille (Bouches-du-Rhône) et surtout Toulon (Var). Cette métropole a une nette longueur d’avance sur ce sujet avec un premier contrat de baie sur la rade de Toulon signé en 2002. Orienté sur l’assainissement et la réduction des pollutions, il a été prorogé et étendu sur la période 2013-2018.

« Le bilan est en cours et le troisième est en préparation pour une signature en ...