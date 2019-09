Accueil

Actualité

Actualité France

France Retraite des élus : rififi au sein des organismes de retraite supplémentaire

STATUT DE L’ÉLU

Retraite des élus : rififi au sein des organismes de retraite supplémentaire

Publié le 03/09/2019 • Par Emilie Denètre • dans : France

Olivier Le Moal/ Adobestock

Depuis un an, un conflit commercial oppose les deux principaux fonds de pension par capitalisation des élus locaux : Fonpel et Carel. Au travers de la loi Pacte, le gouvernement a tranché le débat… en faveur de Fonpel et tente maintenant de « recoller les morceaux » en mettant tous les acteurs autour de la table. « Trop tard pour le dialogue ! » tonne Carel, qui compte « sécher » la réunion de conciliation mercredi 4 septembre.