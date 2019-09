Emploi

CIG petite couronne : baisse de 5,5% des effectifs gérés

Des agents moins nombreux et plus âgés, une place plus importante faite au régime indemnitaire dans les rémunérations, davantage de travailleurs handicapés, une progression des absences pour maladie : le nouveau bilan social du CIG petite couronne de la région Ile de France, qui a en charge 8% des effectifs de la FPT, dresse le panorama des ressources humaines dans les collectivités et établissements publics de son ressort au 31 décembre 2017.

Fonction publique territoriale