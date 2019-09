Prévention

Gestes qui sauvent : les collectivités s’organisent pour former la population

Publié le 13/09/2019 • Par Coline Léger • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Innovations et Territoires

Depuis 2004, à Nancy, tous les écoliers de CM2 reçoivent une formation de prévention et secours civiques de niveau 1. Ville de Nancy

Les attentats et les 46 000 décès par arrêt cardiaque par an ont amené le gouvernement à fixer l’objectif de 80 % de la population formée aux gestes qui sauvent, d’ici à 2022. Partout en France, des communes s’organisent afin de proposer des formations au grand public, aux scolaires, à leurs agents ou à leurs élus. Elles sollicitent les différents acteurs du secours (pompiers, Samu…) et les associations de protection civile.

