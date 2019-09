Fonction publique

Les attachés territoriaux critiquent la loi fonction publique

Publié le 03/09/2019 • Par Bénédicte Rallu • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Présidente 2ACT Patricia Marais

Selon l’association des attachés territoriaux, 2ACT, la loi Dussopt du 6 août 2019 affaiblit la fonction publique et ne règle pas les causes d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

