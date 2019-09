La ville de Dreux recrute dans le secteur de la petite enfance et de l’aide à domicile

Publié le 02/09/2019 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Angélique Sylvestre, chef du service emploi et compétences à la Ville de Dreux, détaille les nombreux postes que sa collectivité cherche à pourvoir. Salaires, primes, formations, qualité de vie… L’occasion d’en savoir plus sur cette commune qui pâtit, à tort, d’une mauvaise image.

La ville de Dreux est idéalement située…

Nous sommes à une heure de Paris et aux portes de la Normandie. Dreux est une ville dynamique, à taille humaine (32.000 habitants). Nous bénéficions des avantages de la ville et de la campagne. La mairie mène une politique très active pour dynamiser le commerce de centre-ville et proposer de nombreuses activités culturelles et sportives. De nombreux projets sont menés par la collectivité pour favoriser la création d’emplois au sein de la commune. Dreux fait partie des 222 villes à bénéficier du plan national « action cœur de ville ».

Combien d’agents emploie la collectivité ?

Nous avons 600 agents permanents et 350 à 400 vacataires. Il y a également 80 agents au CCAS (Centre communal d’action sociale) et 13 agents qui dépendent de la Caisse des Ecoles.

Y a-t-il des secteurs où vous avez du mal à recruter ?

Oui, nous rencontrons des difficultés dans le domaine de la petite enfance. Ce métier connaît un très fort turn-over et nous recherchons tout au long de l’année des auxiliaires de puériculture et des assistants petite enfance. Pour postuler dans notre service, les candidats doivent obligatoirement avoir le diplôme CAP Petite enfance ou le diplôme d’Etat auxiliaire de puériculture.

Vous manquez aussi d’aides à domicile…

Le CCAS emploie une quarantaine d’aides à domicile. C’est un métier difficile avec une pénibilité importante. Nous en recrutons quasiment en permanence. Nous recherchons des candidats diplômés (BAC ASSP ou BEP carrières sanitaires et social), titulaires du permis B et en capacité d’effectuer les toilettes auprès des personnes âgées ou encore le ménage. Nous recrutons des personnes sérieuses et motivées.

De manière générale, nous sommes confrontés à une inadéquation récurrente entre les profils des candidats qui postulent et notre recherche. Les recruteurs aujourd’hui rencontrent de vraies problématiques. Certains candidats manquent de sérieux : ils postulent aux offres sans avoir les compétences requises, ne font pas preuve de motivation dans leur candidature, ne se présentent pas en entretien, etc.

La Ville recherche aussi des agents d’entretien d’espaces verts et des encadrants

Vous cherchez aussi à recruter des agents d’entretien des espaces verts…

La Ville de Dreux emploie une quarantaine d’agents d’entretien des espaces verts. Nous recherchons des agents toute l’année, et plus particulièrement des saisonniers l’été. Comme toutes les villes, nous sommes en concurrence sur ces postes avec le secteur privé. La ville détient aujourd’hui « trois fleurs » et souhaite poursuivre son engagement pour obtenir le label « quatre fleurs ». Il est préférable que les candidats disposent d’un diplôme (BEP/CAP Espaces verts ou Bac Pro Travaux paysagers) mais l’expérience significative dans le domaine peut être privilégiée.

Avez-vous des besoins sur des métiers très techniques ?

Oui. Nous rencontrons des difficultés à recruter des agents sur des postes très spécifiques et techniques. Nous sommes par exemple depuis plusieurs mois à la recherche d’un instructeur droits des sols pour notre service urbanisme, un profil à minima bac + 2 en droit de l’urbanisme dans l’idéal.

C’est la même situation à la direction de la culture où nous peinons à identifier certains profils. Nous recherchons notamment un directeur technique pour notre théâtre.

La Ville de Dreux a récemment modifié l’organisation générale de travail. Quel impact cela a-t-il sur l’emploi ?

Le directeur général des services (DGS) a effectivement réorganisé les services. Il a dans ce cadre également souhaité renforcer les postes de direction. Nous recherchons actuellement un directeur politique de la ville et de la cohésion sociale, un directeur du patrimoine et un directeur de la citoyenneté et relations avec les usagers. Ce sont des postes qui requièrent un niveau de diplôme Bac + 5 et une bonne expérience professionnelle dans leur domaine respectif.



Chaque année, 60 % des agents bénéficient d’une formation

Quels avantages y a-t-il à travailler à Dreux ?

Nous proposons des niveaux de rémunération attractifs. La rémunération est certes basée sur la grille indiciaire. Mais, à travers la mise en place du RIFSEEP, nous avons mis en place un régime indemnitaire intéressant et nous avons identifié, par rapport au poste occupé, les responsabilités et contraintes associées. Les agents peuvent aussi bénéficier d’une prime annuelle versée à travers le dispositif des entretiens professionnels. Ils ont également accès à une mutuelle, à une restauration municipale de bon rapport qualité-prix, ou encore au CNAS, etc.

Quelle est votre politique en matière de formation ?

C’est un autre de nos points forts. Nous consacrons un budget important à la formation de nos agents. Chaque année, environ 60 % des agents bénéficient d’au moins une formation. Nous encourageons aussi la mobilité interne et l’accompagnons : en 2018, 43 % des emplois ont été pourvus en interne.

Quelle est l’ambiance de travail ?

Elle est très dynamique. Nous avons des agents motivés et compétents. Ces dernières années, nous avons également recruté de nouveaux profils. Cela a donné un nouveau souffle à la collectivité.

Les habitants de Dreux jouissent d’une belle qualité de vie…

La Ville de Dreux souffre à tort d’une mauvaise image. Elle a, pourtant, une richesse culturelle indéniable et un réel dynamisme. Son centre est très plaisant : il y a des commerces, de très beaux monuments, des espaces verts… Les agents et leurs familles trouvent ici un cadre de vie très agréable et toutes les infrastructures nécessaires (écoles, collèges, lycées, équipements sportifs, culturels, etc.). Le coût du logement est inférieur à celui constaté dans le département limitrophe des Yvelines. Et, nous sommes à 1h30 de la mer et à 45 minutes de la gare Montparnasse en train !