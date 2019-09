Nantes Métropole veut tripler le bois dans la construction d’ici 2025

Nantes Métropole souhaite décarboner son urbanisme en sortant du tout béton. Avec l’interprofession Atlanbois, elle lance un AMI et un cahier de prescriptions pour fédérer et accompagner les 24 élus vers cet objectif.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Nantes Métropole a l’intention de passer de 8% à 20% minimum de construction en bois et matériaux biosourcés sur son territoire à l’horizon 2025. Afin d’être exemplaires, les zones publiques d’aménagement de la Métropole ciblent 30% et plus. « Un cap très ambitieux afin de donner un signal fort aux acteurs », souligne Stéphanie Strasser, directrice du développement urbain à la Métropole.

Ambitieux dans le sens où il faut mobiliser tous les acteurs – y compris les industriels -pour massifier les filières des produits tels que les isolants en chanvre, laine de bois ou paille, ainsi que les différents produits du bois. Mais à ...