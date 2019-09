Top 5 des profils de direction les plus recherchés

Emploi

Publié le 03/09/2019 • Par Emmanuel Franck • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Sur un marché de l'emploi favorable aux candidats, cinq profils de cadres de direction sont particulièrement recherchés par les collectivités, selon l'étude de rémunérations de PageGroup. Pour attirer des contractuels, elles devront faire des efforts sur les salaires et les contrats de travail.

Directeur des systèmes d’information (DSI), direction des espaces publics, directeur général des services (DGS), directeur général adjoint (DGA), directeur des finances. Tels sont les cinq profils les plus recherchés par les collectivités, selon la dernière édition de l’étude sur l’emploi et les rémunérations de PageGroup (1), rendue publique le 3 septembre. « Avec 7 000 emplois vacants dans fonction publique territoriale (FPT) ; de nombreux départs à la retraite (45% des effectifs de la FPT ont plus de 50 ans) ; des créations de nouvelles structures et d’importants besoins de compétences pour accompagner la professionnalisation de la FPT, le marché de l’emploi est globalement favorable aux candidats », déclare David Mérigonde, directeur senior de la division ...