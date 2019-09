Trophées open data pour les territoires : déposez votre candidature !

Innovations

Vous voulez valoriser un projet d’open data que vous avez mis en œuvre sur votre territoire ? N’hésitez pas, vous avez jusqu’au 27 septembre 2019 pour déposer un dossier de candidature et tenter de remporter un trophée !

Chiffres-clés Jusqu'au 27 septembre : retrait et dépôt des dossiers de candidature

: retrait et dépôt des dossiers de candidature Le 14 novembre à Paris : remise des Trophées aux lauréats

Le 14 novembre prochain, à Paris à l’occasion du Forum société numérique, la Gazette des communes et Open data France remettront les 4èmes Trophées open data pour les territoires.

Créés en 2016, ces trophées ont pour objectif de récompenser des initiatives de valorisation des données publiques entreprises par les collectivités locales, administrations d’Etat, établissements publics, collectifs citoyens et associations.

Ces trophées se répartissent en sept catégories qui recouvrent entre autres la création de portails, la standardisation et la qualité des données, le volume de publication et l’enrichissement des jeux, la formation et l’animation des acteurs, la réutilisation des données, la gouvernance… Ils récompensent ainsi les meilleures initiatives de l’année mais aussi celles qui s’inscrivent dans une démarche durable.

Innovation Stratégie Animation locale Réutilisation des données Transparence citoyenne Amélioration des process internes Prix du jury

