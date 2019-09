Le coffre-fort numérique met à l’abri les données des personnes précaires

Social

Le coffre-fort numérique permet aux publics précaires de stocker dans un « cloud » les documents nécessaires à leurs démarches d’accès aux droits et de les partager avec les accompagnateurs sociaux. Les usagers sont sensibilisés à cet outil numérique sécurisé par les travailleurs sociaux, et leur accord est nécessaire à l’ouverture d’un compte.

Chiffres-clés Financement : L’usage du coffre-fort numérique a été gratuit pendant la durée de l’expérimentation. Aujourd’hui, la ville paie un abonnement annuel à SOS Reconnect d’un montant de 2 280 € TTC par an.

[Amiens, Somme, 133 800 hab.] Le CCAS d’Amiens fait partie des seize CCAS ayant participé, entre juillet 2016 et fin 2017, à l’expérimentation du coffre-fort numérique portée par la DGCS et l’ Unccas . Cependant, Aïcha Hennaoui, cheffe du pôle « accueil » du secteur nord du CCAS, parle d’un « démarrage timide » du lancement généralisé du dispositif : « Il a fallu convaincre les travailleurs sociaux de l’utilité de cet outil, pour eux et pour l’usager. Il y avait beaucoup de résistances. C’est un véritable accompagnement au changement qui prend du temps », assure-t-elle.

Seule une trentaine de coffres-forts numériques ont pu être ouverts durant cette phase de test. D’ailleurs, dans l’évaluation de l’essai réalisé en décembre 2017, la DGCS et l’Uncass notaient : « La durée de l’expérimentation n’a pas permis une étude plus approfondie de l’appropriation du coffre-fort numérique par les agents et les personnes concernées. » A l’instar des solutions grand public telles la Dropbox ou Google drive, il permet d’enregistrer des documents scannés dans un « cloud », de les imprimer, de les partager. « Cependant, il a été conçu spécifiquement pour un public accompagné socialement », explique Vincent Dallongeville, directeur de l’opérateur SOS Reconnect, sélectionné pour la conception et la mise en œuvre du dispositif à Amiens.

Stockage en mode privé ou partagé

Ce dernier a été prévu pour un usage très simple. Surtout, SOS Reconnect a élaboré un processus simplifié de récupération d’un mot de passe oublié. L’usager peut stocker des documents en mode privé ou en mode partagé avec son conseiller social. D’autres fonctionnalités comme

