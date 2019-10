Des bâtiments à empreinte positive

Véritable philosophie de l’économie circulaire, la démarche "cradle to cradle" s’immisce dans la construction des bâtiments. Encore largement débutante, elle a pourtant déjà séduit quelques collectivités pionnières, dont les projets sont en cours de réalisation.

« Rien ne se perd tout se transforme » pourrait être la devise du « cradle to cradle » ou « C2C ». Ce drôle de terme, encore peu connu, signifie littéralement en bon français « du berceau au berceau ». C’est en fait une philosophie de l’économie circulaire et de l’écoconception. Le principe est simple : zéro pollution et 100 % réutilisation.

L’idée est de s’inspirer de la nature, où le déchet n’existe pas. Tout déchet est nutriment. Il s’appuie sur quatre grands principes : tout est ressource ; privilégier les énergies ...