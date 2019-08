Comment la ville de Roubaix s’est engagée dans le « zéro déchet »

Economie circulaire

Alors que le projet de loi antigaspillage pour une économie circulaire va bientôt arriver au Parlement, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement sont venus le 29 août dans la ville de Roubaix, qui a été choisie pour l'engagement de sa population, ses écoles et ses entreprises. Explication de la démarche singulière de cette commune engagée dans une démarche "zéro déchet".

Impulser une dynamique zéro déchet sur le territoire de la ville, « ce n’était pas à nous de le faire mais on l’a fait », souligne Guillaume Delbar, le maire de Roubaix (ex-LR). Quand la nouvelle équipe municipale roubaisienne a évoqué le sujet auprès de la Métropole européenne de Lille (MEL) en 2014, elle n’a pas rencontré d’écho particulier. Alors Roubaix s’est lancée seule, soutenue toutefois par le ministère de l’Ecologie. Comme la ville n’avait pas la compétence de la collecte ni du traitement des déchets, elle a activé des leviers non pas techniques mais humains et sociaux en s’inspirant notamment du modèle «Zéro waste». Auprès des familles, d’abord, en lançant en 2015 un défi qui invite les foyers volontaires à réduire le volume de leurs déchets de 50% en un an. « Cent nouvelles ...