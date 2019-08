Finances locales : l’essentiel de la semaine du 26 août au 1er septembre

Agenda

Cette semaine le Club fait sa rentrée. Et les vacances n’auront pas suffit pour calmer les inquiétudes des collectivités sur la réforme fiscale en préparation à moins d’un mois de son examen au parlement dans le projet de loi de Finances 2020.

Inquiétude sur les ressources des collectivités

Avec la réforme de la fiscalité locale, les départements craignent d’être fragilisés par la perte du produit de la taxe sur le foncier bâti au bénéfice d’une partie de la TVA. Dans une interview au Club, le DGS de l’Orne Gilles Morvan alerte et explique ne pouvoir compter que sur une augmentation des droits de mutation et la solidarité interdépartementale pour préserver ses marges de manoeuvre.

L’occasion également pour Antoine Valbon DGS de l’EPT du Grand-Orly Seine Bièvre et délégué Ile-de-France de l’ADGCF de rejeter l’idée que la ressource des collectivités était trop abondante.

La comptabilité analytique, complexe et pas magique

Le Club a également profité des vacances pour s’intéresser à la comptabilité analytique dans les collectivités. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son application est complexe. La comptabilité analytique dépasse la nomenclature comptable et invite à la rigueur. Elle se pratique plus judicieusement en s’intégrant à la comptabilité générale. Et si techniquement, tous les outils sont là, beaucoup de méfiance subsiste… Une complexité qui pousse même Alain Porteils, membre de l’Afigese et directeur des associations au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, à mettre en garde contre sa généralisation non pertinente pour une collectivité.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : le billet sur les forces du modèle français face au modèle allemand, Un décryptage sur la meilleure façon d’optimiser le produit de la taxe sur les surfaces commerciales, la fiche finances sur l’équilibre financier des opérations d’aménagement, le mots pour mot sur le CIF (coefficient d’intégration fiscale), etc.

