Conseillers socio-éducatifs : un concours interne créé

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a examiné le 10 juillet un projet de décret qui boucle la boucle de l’application aux conseillers territoriaux socio-éducatifs du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). Ces agents constituent un cadre d’emplois de catégorie A de la filière sociale au sein de la fonction publique territoriale (FPT) et sont actuellement un peu moins de 4000.

Depuis le 1er février 2019, ils ont une nouvelle structure de carrière « afin d’une part de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et d’autre part de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs (ASE) et éducateurs de jeunes enfants (EJE) ».

Références Projet de décret

Cet article est en relation avec le dossier

Thèmes abordés Travail social

