Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 au 30 août sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Chaud devant – L’été caniculaire qui a frappé la France a eu un impact sur la consommation d’électricité. Selon RTE (Réseau de transports de l’électricité), cité par le site Enerzine, chaque degré supérieur aux températures normales de saison augmente la consommation nationale de 500 mégawatts (MW), ce qui correspond à celle d’une ville comme Bordeaux. Un pic record a été atteint le 24 juillet, au plus fort de la canicule, avec une consommation totale de 59715 MW. Le record précédent datait du 22 juin 2017 (59500 MW consommés). L’utilisation accrue de ventilateurs et de climatiseurs est la raison principale de ces pics de consommation. La canicule – et le fort ensoleillement qui l’accompagne – a aussi eu des conséquences sur la production des panneaux photovoltaïques : celle-ci progresse ainsi de 20% sur chaque panneau un jour de canicule exceptionnelle [lire aussi notre article].

Médiation – La future loi Energie-climat, qui devrait être adoptée ces prochaines semaines, est en partie consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments et cherche à diminuer le nombre de passoires thermique [lire aussi notre article]. Pour renforcer encore cette lutte, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, a déclaré, dans un entretien au Monde, envisager « de créer un médiateur de la rénovation des bâtiments ». Son rôle serait d’accompagner les particuliers, de les aider à s’informer et, si besoin, de régler les litiges avec les artisans.

Hydrogène vert – La première unité au monde de production d’hydrogène à partir de biomasse devrait voir le jour à Strasbourg en 2021. Comme le rapporte France 3 Régions, son objectif sera d’alimenter une trentaine de bus pour le transport urbain de la capitale alsacienne. Installée dans les ateliers de R-GDS (ex-Gaz de Strasbourg), cette unité, conçue par la société française Haffner Energy, fournira, dans un premier temps, 110 tonnes d’hydrogène entièrement décarboné par an. Pour, ensuite, viser les 216 tonnes annuels. La biomasse sera issue du bois et de déchets agricoles et forestiers [lire aussi notre article].

De l’eau dans son vin – Pour continuer à arroser leurs terres en pleine période de sécheresse, un viticulteur de l’Aude a recours aux eaux usées traitées. Comme l’explique France TV Info, ces dernières font l’objet d’un double traitement : après un passage en station d’épuration, elles sont stockées dans un bassin de 3000 m3 pour bénéficier des rayons UV du soleil avant de passer dans un conteneur à traitement afin d’éliminer les éventuels bactéries et virus.

Dans le panneau – A Poitiers, élus locaux et associations veulent lutter contre les panneaux publicitaires illégaux. Selon La Nouvelle république, les 40 communes de l’agglomération doivent progressivement s’engager à adopter un règlement local de publicité intercommunal (RLPI). En attendant, Grand Poitiers a recensé les panneaux présents sur son territoire et constaté que 16% d’entre eux n’étaient pas conformes aux dispositions de la loi Grenelle II.

A sec – La sécheresse et ses conséquences : selon France Bleu, des camions citernes doivent alimenter en eau potable un réseau local qui dessert 7 communes en Corrèze. Les captages du plateau bortois étant presque à sec, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins du territoire et de ses 4000 habitants. Alors que le gestionnaire du réseau, Véolia, appelle la population à réduire leur consommation, celle-ci ne diminue pas.

Et aussi…

Un reportage vidéo montre des plongeurs recenser les déchets présents au fond du Bassin du commerce au Havre. Et le bilan est effarant… [Actu.fr] ;

Un lycée de Melbourne (Australie) a supprimé les poubelles de l’établissement. Objectif : obliger les élèves à utiliser des emballages réutilisables ou à ramener leurs déchets à la maison [Courrier international] ;

Une première canopée urbaine qui deviendra à terme un parasol végétal a été installée à Toulouse [20 Minutes].