L’application qui révolutionne la visite de musée

Publié le 05/09/2019 • Par Alexandra Caccivio • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Livdeo a développé "Geed”, un compagnon de visite sur le smartphone qui ne requiert ni appli ni connexion à internet. Il s'agit d'une solution peu coûteuse, où les mises à jour et les enrichissements sont automatisés. Petit bémol, la solution est compatible avec plus de 90 % des appareils mis sur le marché, mais pas avec les plus anciens.

