Transition énergétique : à chaque territoire ses solutions

Certaines collectivités veulent réduire leur empreinte carbone, d’autres réaliser des économies. Parce que la transition énergétique répond à des enjeux spécifiques à chaque territoire, le groupe EDF entend offrir des réponses sur mesure, en se positionnant comme un « architecte ensemblier ».

La transition énergétique se joue au cœur des territoires. Mais chaque collectivité possède des enjeux qui lui sont propres. « Il faut donc des solutions adaptées à chaque cas de figure pour que la transition énergétique s’accélère en France », estime le groupe EDF. Afin d’offrir des réponses sur mesure, EDF Collectivités se positionne en tant qu’« architecte ensemblier ». Pour chaque projet, le directeur du Développement territorial va donc solliciter les différentes entités du groupe afin d’identifier les solutions les mieux adaptées.

Des réponses et des prestations adaptées aux objectifs

Deux projets menés en région Auvergne-Rhône-Alpes illustrent parfaitement cette diversité de situations. D’un côté, la collectivité urbaine de Pont-du-Château souhaitait améliorer le bilan carbone d’un complexe sportif et culturel – baptisé Le Caméléon – dans une perspective de ville « bas carbone » ; de l’autre, le territoire rural de Saint-Georges-de-Mons voulait baisser la facture énergétique d’une piscine intercommunale, avec donc un enjeu principalement économique.

Pour améliorer le bilan carbone du complexe Le Caméléon, EDF Collectivités a déployé, en 2016, un système de production d’énergie associant la géothermie et une pompe à chaleur. Un dispositif de « géocooling » a également été utilisé pour rafraîchir le bâtiment l’été, en exploitant les basses températures du sol. Ces installations ont permis de réduire de 75 % l’empreinte carbone du chauffage par rapport à une solution gaz. « La collectivité voulait faire de ce site une référence en matière de bilan carbone, dans le cadre d’un projet d’écoquartier », précise Thierry Mege, directeur Développement territorial Auvergne.

À Saint-Georges-de-Mons, la problématique est différente. « Le centre aquatique intercommunal consomme deux fois plus d’énergie que les deux EHPAD* du territoire », poursuit Thierry Mege. Depuis 2018, Dalkia Smart Building déploie différentes solutions dont une chaudière à condensation, qui récupère la moitié de la chaleur émise par les fumées de gaz. Des couvertures thermiques recouvrent également automatiquement les bassins la nuit pour conserver leur température. « Nous avons signé un contrat de performance énergétique qui prévoit de réduire la facture du site de 40 %. Nous allons devoir atteindre cet objectif d’ici 2020 et maintenir cette performance durant 10 ans », souligne Thierry Mege.

Un suivi énergétique de plusieurs années

Car dans les deux cas, le groupe EDF – et en particulier sa filiale Dalkia – contrôle à distance, via des capteurs, le maintien des performances énergétiques. « La transition énergique doit s’inscrire dans la durée. Nous construisons une relation de confiance avec les collectivités et assurons donc un suivi de performance sur plusieurs années, avec des préconisations et des bilans réguliers », conclut Thierry Mege.

* EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

