Les bailleurs sociaux, moteurs de la transformation des territoires

La loi « Elan » du 23 novembre 2018 doit entraîner la transformation complète des organismes de logement social. Quels seront leurs nouveaux visages demain ? Quelles potentialités recèlent-ils ?

Fabrice Reynaud, directeur associé d’EY, (ex – Ernst Young) et Thierry Descoudard, directeur associé d’EY

Un nouveau chapitre de la transformation du secteur de l’immobilier social s’ouvre avec la loi « Elan » du 23 novembre 2018. Concrètement, les seuils de regroupements et les modes de financements changent, occasionnant leurs cortèges d’ajustements et d’arbitrages.

Mais l’essentiel est ailleurs. La loi « Elan » doit entraîner la transformation complète des organismes de logement social ( OLS ). Quels seront leurs nouveaux visages demain ? Quelles potentialités recèlent-ils ?

Avec leur expérience centenaire de bâtisseurs et de gestionnaires de patrimoine, ces organismes ont largement montré leur résilience. Ils ont désormais la capacité d’être au cœur de l’innovation sociale des territoires et de s’imposer comme l’un des acteurs de référence en matière sociale, culturelle, économique, mais également de mobilité, de sécurité et de santé.

En fournissant aux habitants non seulement un logement, mais aussi un accès au travail, aux loisirs et aux soins, ils peuvent devenir un facteur d’intégration sociale « par construction ». Les expérimentations lancées ces dernières années par les OLS en témoignent : les nouveaux services foisonnent, tels que les prestations pour les seniors, la valorisation des données de quartier, etc. Il est temps de les partager, de les étendre et de le faire savoir !

Pour écrire ce futur, les OLS doivent nécessairement se pencher sur leur gouvernance, notamment au niveau de la direction générale, pour dépasser les clivages entre l’office départemental et l’office métropolitain d’une part, et les offices publics de l’habitat ( OPH ) et les entreprises sociales de l’habitat ( ESH ), d’autre part. C’est elle qui doit s’organiser et prendre en charge les nouveaux défis que sont les processus, la digitalisation, le financement et leurs champs de compétences. En effet, comme les grands opérateurs privés de services qui ont progressivement élargi leur champ – de simples gestionnaires d’immeubles, ils opèrent désormais des quartiers entiers -, les OLS peuvent passer d’un rôle d’aménageur local à l’ensemble d’un quartier ou même d’un département.

Ensuite, la relation qui unit les OLS et les collectivités doit être nécessairement refondée, en associant logement, mobilité et offre de services. De cette façon, ils pourront atteindre un degré de proximité inégalée entre les locataires et les usagers et s’imposer auprès des collectivités comme un chef de file naturel de l’écosystème des acteurs de la ville.

Le terme d’écosystème est clé, car le défi des territoires est de pouvoir disposer d’une vision cohérente du parc social, ce qui implique un double pilotage économique et social.

Bien entendu, il n’y a probablement pas de modèle unique, les enjeux et les problématiques n’étant pas les mêmes selon les territoires. Mais une constante demeure : la qualité du dialogue entre les élus et les dirigeants d’ OLS , leur volonté commune de réinventer le modèle est déterminant. Déjà, dans la bouche de nos interlocuteurs prêts à sauter le pas, nous entendons les mots d’envie, de fierté, d’esprit pionnier. D’où que vienne l’impulsion, c’est cet attelage stratégique qui devra créer un nouveau modèle économique. Le plus important, c’est d’oser.

