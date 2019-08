CIF (coefficient d’intégration fiscale)

Mots pour mot

Publié le 28/08/2019 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Billets finances

Avec la rubrique "Mots pour mot", retrouvez l'analyse d'un expert sur un mot d'actualité ou dont les enjeux méritent un petit décryptage. Aujourd'hui, Christophe Michelet, président de Partenaire Finances Locales, présente les enjeux et les limites du coefficient d'intégration fiscale (CIF).

Mot clé du jargon intercommunal, le « CIF » mesure la part de fiscalité perçue et conservée, après déduction des reversements aux communes, par un EPCI, rapportée au total de la fiscalité intercommunale et communale.

Le CIF traduit financièrement le niveau d’intégration des EPCI : plus ils exercent de compétences, plus ils supportent de charges et plus ils doivent conserver de fiscalité.

L’enjeu du CIF est d’être un des paramètres de calcul de la dotation d’intercommunalité, en le comparant à la moyenne. Toute la subtilité (certains diront perversité) est cette comparaison à une moyenne qui évolue dans le temps et introduit une concurrence entre les EPCI. Si le CIF moyen augmente, un EPCI au CIF stable verra sa dotation d’intercommunalité baisser et même avec un CIF en hausse, sa ...

Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite