Comment les ateliers d’art contribuent à l’essor économique des territoires

Développement local

Publié le 06/09/2019 • Par Solange Fréminville • dans : Innovations et Territoires, Régions

Céramique, coutellerie, faïence… La région Occitanie soutient artisans et artistes, dans une logique de croissance. Depuis le mois d'avril 2019, le dispositif « pass métiers d’art » est en place, déclinaison du « pass Occitanie » dédié aux petites entreprises.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Aides financières de la région 80 % de 1 000 € à 10 000 € de dépenses (investissements, action commerciale, dépôt de brevet Inpi, etc.).

50 % entre 10 000 € et 40 000 €.

On peut difficilement faire plus local et créer autant de valeur ajoutée, avec un réel attrait touristique. Ces atouts des métiers d’art suscitent un regain d’intérêt de la puissance publique, comme en témoigne le rapport e trois députés, « France, métiers d’excellence », remis au Premier ministre le 4 avril 2019.

La région Occitanie a décidé de miser sur ce potentiel de développement économique : plus de 4 000 professionnels installés dans ses treize départements, qui ont maintenu des savoir-faire anciens – céramique d’Anduze, coutellerie de Laguiole, faïence de Martres-Tolosane, meubles d’art de Revel… –, identifiés avec l’aide de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) Occitanie, les Ateliers d’art de France, l’Institut national des métiers d’art ou le réseau Ville ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références « France, métiers d’excellence », rapport de Philippe Huppé, Raphaël Gérard et Gilles Le Gendre, remis au Premier ministre le 4 avril 2019.