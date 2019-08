Déserts médicaux : les « superinfirmières » en renfort des médecins

Santé

Publié le 27/08/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Un nouveau métier fait son apparition : l’infirmière en pratique avancée La première promotion de diplômées vient de quitter les bancs de l’université. Reste à lever un dernier obstacle : leur rémunération. Dans les territoires, l’enjeu est de taille : pallier la pénurie de médecins. L’IPA réalisera des actes jusqu’ici réservés aux médecins, comme la prescription d’examens complémentaires ou le renouvellement d’ordonnances

La « pratique avancée » des auxiliaires médicaux existe dans de nombreux pays. Son principe : créer un niveau intermédiaire entre le professionnel de base et le médecin. La pratique avancée vise un triple objectif : venir en renfort des médecins dans la prise en charge des pathologies chroniques, développer les compétences des professionnels paramédicaux et améliorer l’accès aux soins et la qualité des parcours des patients. En médecine ambulatoire, elle devrait se révéler un fer de lance dans la lutte contre les déserts médicaux. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a posé le cadre juridique de la pratique avancée pour tous les auxiliaires médicaux.

Une priorité pour l’accès aux soins

Premières à ouvrir la marche : les infirmières. Il s’agissait d’une ...

