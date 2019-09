Démocratie 2.0 : pour ou contre l’anonymat ?

En février, le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, a annoncé vouloir imposer le « zéro anonymat » sur les plateformes de démocratie en ligne. A mon sens, c’est une erreur. Forcer l’identification réelle du public serait le meilleur moyen de tuer le débat public. Les pseudos garantissent l’anonymat et le respect de la vie privée, deux composantes essentielles pour limiter l’autocensure. Grâce à eux, les citoyens expriment librement leurs opinions sans risquer de révéler leurs orientations politiques publiquement.

Et l’utilisation de pseudos n’empêche pas de garantir l’unicité des participants ainsi que leur appartenance à tel groupe, entreprise ou territoire. Pour cela, on peut implémenter des services tiers appelés « SSO » [« single sign-on » : authentification unique], comme France Connect pour authentifier sans identifier.

En France, même le vote se fait à bulletin secret. Or, dans notre métier, il n'y a pas de transfert de décision. Nous créons des logiciels servant à consulter les citoyens. Il y a donc une forme d'illogisme à penser qu'un acte électif doit être anonyme et la consultation requérir de s'exprimer en son nom propre, un mode de communication qui n'est même pas synonyme d'une baisse des propos haineux. Chez Cap collectif, malgré l'utilisation de pseudos,

