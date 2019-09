Départements cherchent assistants familiaux désespérément

Protection de l’enfance

Confrontés à des difficultés de recrutement, les départements veulent renforcer l’attractivité de la profession d’assistant familial.

Voici quelques années que les départements manquent d’assistants familiaux pour accueillir à domicile des jeunes gens au titre de la protection de l’enfance. Vieillissante, la profession subit de nombreux départs à la retraite, alors que la demande pour ce mode de prise en charge, moins coûteux et complémentaire au placement en foyer, ne faiblit pas.

Afin d’agréer et d’embaucher davantage, les conseils départementaux misent depuis quelques années sur les campagnes de communication. Ainsi, en Indre-et-Loire, « pour présenter le métier et signaler nos besoins, nos élus sont intervenus à la télévision et dans la presse locale, et nous avons organisé une réunion d’information, relate Nicolas Baron, directeur de la prévention et de la protection de l’enfant et de la famille. Pour plus ...