Gérard-François Dumont : « L'Insee a rayé la ruralité de la carte »

[Entretien] Fractures territoriales

Gérard-François Dumont : « L’Insee a rayé la ruralité de la carte »

Publié le 03/09/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

fabien calcavechia

Proche de l’Association des maires ruraux de France, Gérard-François Dumont s’oppose résolument à la réforme territoriale. Hostile à la pause réclamée et obtenue par le Sénat et les principaux cercles d’élus du pays, il estime que le gouvernement a « un devoir d’inventaire » sur les textes « Notre » et « Maptam » ainsi que sur le redécoupage des régions.